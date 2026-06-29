Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Größerer Polizeieinsatz wegen Schlägerei

Höchst (ots)

Am späten Sonntagabend (28.06.) gegen 23.30 Uhr, kam es in Höchst wegen eines Streits innerhalb einer Familie zu einem größeren Polizeieinsatz.

Ausgangspunkt war nach aktuellem Ermittlungsstand zunächst ein Streit zwischen einem jungen Paar im Alter von 20 bzw. 25 Jahren auf dem Parkplatz im Hinterhof des ehemaligen Rathauses in der Aschaffenburger Straße, bei dem der Mann gegenüber seiner Partnerin handgreiflich geworden sein soll. Die Geschädigte suchte daraufhin Verwandte in Höchst auf. Auf der Straße "Am Schorschberg" bildeten sich dann zwei Gruppen, die aufeinander losgingen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurden der 25-Jährige und zwei 23 und 54 Jahre alte Männer verletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei war mit mehreren Streifen sowie einem Diensthund im Einsatz. Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Tatgeschehens sowie der an der Auseinandersetzung beteiligten Personen, dauern an. Die Beamten leiteten unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und häuslicher Gewalt ein.

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