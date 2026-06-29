Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Vorfall in Schwimmbad endet in körperlicher Auseinandersetzung

Vorläufige Festnahme eines 25- und 28-Jährigen

Griesheim (ots)

Nach einer vorläufigen Festnahme am Sonntag (28.6.) in einem Schwimmbad in der Straße "Am Schwimmbad" müssen sich nun zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 28 Jahren in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Gegen 17.30 Uhr meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass eine junge Frau im Alter von 20 Jahren in einem Schwimmbecken unsittlich berührt worden sein soll. Im Anschluss soll es zwischen dem Bademeister und mehreren Personen des Sicherheitsdienstes zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den beiden Tatverdächtigen gekommen sein. Hierbei trugen der Bademeister sowie ein Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts leichte Verletzungen davon. Sofort alarmierte Polizeikräfte waren umgehend vor Ort und nahmen den 25- und den 28-Jährigen vorläufig fest. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 28-Jährige für den Vorfall im Becken als Tatverdächtiger in Frage kommen. Eine Polizeistreife brachte beide Tatverdächtigen zur nächstgelegenen Polizeiwache, wo sie eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen mussten. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in diesem Fall dauern an.

Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet, aber sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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