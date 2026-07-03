Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Vorläufige Festnahme eines 45-Jährigen nach exhibitionistischer Handlung

Pfungstadt (ots)

Ein 45 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am Donnerstagabend (2.7.) in einem Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlung verantworten.

Gegen 20 Uhr hatte sich der Tatverdächtige in der Straße "Grüner Weg" vor einer 44-jährigen Frau entblößt und sich in schamverletzender Weise gezeigt, woraufhin sie die Polizei informierte. Eine sofort herbeigeeilte Streife der Polizeistation Pfungstadt konnte den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,79 Promille. Nun ist die Kriminalpolizei mit dem Fall betraut und übernimmt die weiteren Ermittlungen.

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