Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Farbschmierereien an verlassenen Gebäuden

Staatschutz ermittelt

Babenhausen (ots)

Nach mehreren Sachbeschädigungen im Bereich der "Straße der Toleranz" hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 18.45 Uhr am Donnerstagabend (2.7.) wurden die Schmierereien entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen besprühten bislang unbekannte Täter mehrere verlassene Gebäude, unter anderem mit fünf Hakenkreuzen und weiteren Schriftzügen, mit schwarzer Farbe. Wann genau die Gebäude verunstaltet wurden, ist aktuell nicht bekannt und bedarf weiterer Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim polizeilichen Staatsschutz zu melden.

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