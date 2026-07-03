PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Farbschmierereien an verlassenen Gebäuden
Staatschutz ermittelt

Babenhausen (ots)

Nach mehreren Sachbeschädigungen im Bereich der "Straße der Toleranz" hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 18.45 Uhr am Donnerstagabend (2.7.) wurden die Schmierereien entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen besprühten bislang unbekannte Täter mehrere verlassene Gebäude, unter anderem mit fünf Hakenkreuzen und weiteren Schriftzügen, mit schwarzer Farbe. Wann genau die Gebäude verunstaltet wurden, ist aktuell nicht bekannt und bedarf weiterer Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim polizeilichen Staatsschutz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 20:43

    POL-ERB: Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter in Höchst - Zeugenaufruf

    Höchst im Odenwald (ots) - Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 16:30 Uhr kam es an der LIDL-Kreuzung Wernher-von-Braun-Straße / B426 in Höchst zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Dabei wollte der 22. jährige Fahrer eines Hyundai aus der Wernher-von-Braun-Straße nach links auf die B426 in Richtung Ortsmitte Höchst einbiegen. Gleichzeitig näherte ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 18:09

    POL-DA: Mühltal: 73-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

    Mühltal (ots) - Ein 73 Jahre alter Mann hat am Donnerstagmittag (02.07.) in Nieder-Beerbach einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner alarmierten gegen 14.15 Uhr die Polizei und meldeten einen Mann, der sich in einer Wohnung in der Mühlstraße befand und ein psychisch auffälliges Verhalten zeigte. Der 73-Jährige wurde gegen 18.00 Uhr von Einsatzkräften der Polizei widerstandslos und unverletzt in seiner ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 15:09

    POL-DA: Lampertheim: Nach Körperverletzung/Polizei sucht Zeugen

    Lampertheim (ots) - Am 8. Juni, gegen 19.45 Uhr, kam es in Verlängerung des Weidwegs, zwischen Schwimmbad und Rhein, zu einer Körperverletzung unter zwei Männern, bei der ein Teleskopschlagstock eingesetzt wurde. Die Ermittler suchen für den Fortgang der Ermittlungen nun noch nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trafen sich beide nach telefonischer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren