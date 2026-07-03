POL-HP: Bürstadt - Unerlaubt vom Unfallort entfernt
Bürstadt (ots)
Am Freitag (03.07.) zwischen 10:00 und 10:17 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Ford Ranger, der in der Mainstraße auf dem Parkplatz des Penny-Marktes abgestellt war. Geschätzt 2000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am Heck beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-9440-0 entgegen.
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