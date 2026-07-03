Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit Linienbus und Verletzen

Büttelborn (ots)

Am 03.07.2026 um 12:34 Uhr wurde ein Verkehrsunfall mit verletzen Personen und der Beteiligung eines Linienbusses in der Darmstädter Straße in Büttelborn gemeldet. Der Fahrer eines PKW, ein 64jähriger Büttelborner, kam aus bisher ungeklärter Ursache auf der Darmstädter Straße nach links in den Gegenverkehr und kollidierte an einer dortigen Bushaltestelle frontal mit einem dort wartenden Linienbus. Durch die Kollision wurde auch eine 55jährige Passagierin aus Büttelborn im Bus leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR. Das Fahrzeug des 64jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Er selbst wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Linienbus konnte seine Fahrt danach zunächst fortsetzen. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Darmstädter Straße kurzzeitig gesperrt werden.

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