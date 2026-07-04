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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn/Rüsselsheim/Mönchhof-Dreieck/A67: Falschfahrer gestoppt
A67 Richtung Süden am frühen Morgen voll gesperrt

Büttelborn/Rüsselsheim/Mönchhof-Dreieck/A67 (ots)

Mehrere Streifen des Polizeipräsidiums Südhessen konnten in den frühen Samstagmorgenstunden (04.07.2026) einen Falschfahrer stoppen, der auf der Autobahn 67 zwischen Büttelborn und Mönchhof-Dreieck unterwegs war. Der 49-jährige Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Bei seiner Irrfahrt fuhr er unter anderem in eine Leitplanke und gefährdete entgegenkommende Verkehrsteilnehmer. Bei der Festnahme des Mannes zog sich eine Beamtin zudem leichte Verletzungen zu.

Gegen 2.30 Uhr hatten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Falschfahrer auf der A67 in Höhe der Anschlussstelle Büttelborn gemeldet. Der Fahrer fuhr auf den südlichen Fahrspuren in Richtung Norden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Streifen den Falschfahrer schnell lokalisieren. Statt Anzuhalten fuhr der Mann nach kurzen Stopps immer wieder los. Zwischen der Anschlussstelle Rüsselsheim und dem Mönchhof-Dreieck fuhr er zudem in eine Leitplanke. Als der Fahrer in Höhe des Mönchhof-Dreiecks gegen 3 Uhr kurz stoppte, konnten die Streifen die Weiterfahrt durch einen gezielten Schuss in den Vorderreifen des Autos unterbinden. Daraufhin versuchte der Fahrer noch, zu Fuß zu flüchten, konnte aber schnell eingeholt und festgenommen werden. Die Beamten stellten bei dem Mann deutliche Anzeichen fest, die den Verdacht des Konsums berauschender Mittel erhärteten. Nach einer Blutentnahme wurde der 49-Jährige aufgrund seines Gesamtzustandes in eine Klinik eingewiesen. Sein Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Während des Einsatzes und der anschließenden polizeilichen Maßnahmen war die A67 in Fahrtrichtung Süden bis 7.50 Uhr voll gesperrt. Zudem musste auch eine Teilsperrung der nördlichen Fahrtrichtung im Rahmen der Spurensicherung erfolgen. Bis 7.50 Uhr war hier lediglich eine Weiterfahrt über die Mehrzweckspur möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Andrea Löb
Telefon: 06151 / 969 - 13000
Mobil: 0173 / 659 7598
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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