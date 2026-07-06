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POL-DA: Gernsheim: Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer zweier E-Bikes

POL-DA: Gernsheim: Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer zweier E-Bikes
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Gernsheim (ots)

Nach der Sicherstellung von zwei mutmaßlich gestohlenen E-Bikes sucht die Polizei jetzt nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Bereits am 15. April 2026 konnten Polizeikräfte in Gernsheim, unter anderem wegen Ermittlungen des Verdachts von Diebstählen in Biblis und Bürstadt ein schwarzes Mountainbike der Marke Haibike (Modell: Trekking) sicherstellen. Das andere Rad ist ein schwarz-rotes E-Mountainbike der Marke Zündapp (Modell: Z 801).

Trotz der polizeilichen Ermittlungen stehen die rechtmäßigen Eigentümer der beiden Räder bislang noch nicht fest, weshalb jetzt öffentlich mit Lichtbildern nach den Fahrradbesitzern gesucht wird.

Zeugen, die eines der Fahrräder wiedererkennen oder Hinweise auf die möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Polizei Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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