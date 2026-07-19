Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrerin stürzt auf der L838

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Beverungen (ots)

Am Samstag, den 18.07.26, um 17:23 Uhr befuhr eine 24-jährige Motoradfahrerin aus Lage die L838 von Beverungen, in Richtung Jakobsberg. Auf der kurvenreichen Strecke kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Sie verletzte sich leicht, so dass sie im Krankenhaus Höxter ambulant behandelt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 EUR.(MS)

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