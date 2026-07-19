POL-HX: Motorradfahrerin stürzt auf der L838
Beverungen (ots)
Am Samstag, den 18.07.26, um 17:23 Uhr befuhr eine 24-jährige Motoradfahrerin aus Lage die L838 von Beverungen, in Richtung Jakobsberg. Auf der kurvenreichen Strecke kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Sie verletzte sich leicht, so dass sie im Krankenhaus Höxter ambulant behandelt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 EUR.(MS)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter
Telefon: 05271-962-1222
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/
Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell