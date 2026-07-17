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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß beim Einfahren in den Verkehr - Ein Leichtverletzter

Warburg (ots)

Am Donnerstag, 16. Juli, ereignete sich gegen 13.05 Uhr auf der Straße "Paderborner Tor" in Warburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Ein 59-jähriger Mann aus Diemelstadt befuhr mit einem Ford die Straße "Paderborner Tor" in Richtung Bundesstraße 7. Vor ihm bog ein weiterer Pkw auf Höhe des Einkaufsgeschäfts Zysk nach rechts auf den dortigen Parkplatz ab. Der 59-Jährige scherte daraufhin leicht nach links aus und setzte seine Fahrt in Richtung der Bundesstraße fort. Zur gleichen Zeit fuhr ein 61-jähriger Mann aus Warburg mit einem Skoda vom Parkplatz des Einkaufsgeschäfts auf die Straße "Paderborner Tor" ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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