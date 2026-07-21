POL-HX: 67-Jährige prallt erst gegen Reh und dann gegen Baum
Brakel (ots)
Eine 67-Jährige aus Nieheim befuhr am Montag, 20. Juli, mit ihrem Fiat die B252 bei Brakel in Fahrtrichtung Steinheim. Als in Höhe Hinnenburg um 12:20 Uhr ein Reh von links auf die Fahrbahn lief, konnte die Fahrerin nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte zunächst mit dem Tier.
Danach geriet sie mit dem Fiat nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte einen Leitpfosten und stieß gegen einen Baum. Der Baumstamm brach durch den Aufprall ab. Das Auto rollte auf einen angrenzenden Weg. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von rund 15.000 Euro. /nig
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