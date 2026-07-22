Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall auf der L825: 18-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle

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Marienmünster (ots)

Bei einem Unfall auf der L825 bei Marienmünster-Vörden ist am Dienstag, 21. Juli, ein 18-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Der 18-Jährige fuhr mit einem BMW aus Vörden kommend in Fahrtrichtung Abtei. Aus noch nicht bekannten Gründen verlor er um 13.35 Uhr während der Fahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam erst rechts auf den seitlichen Grünstreifen und schleuderte dann zur linken Seite von der Fahrbahn. Dort prallte er mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Ersthelfer und der herbeigerufene Notarzt konnten dem schwer verletzten Fahrer allerdings nicht mehr helfen, er verstarb noch an der Unfallstelle. Am BMW entstand Totalschaden.

Die Strecke war während der Unfallaufnahme und Bergung bis 20 Uhr gesperrt, ein VU-Unfallaufnahmeteam aus Bielefeld war zur Spurenaufnahme und Auswertung vor Ort. Weitere Fahrzeuge waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht beteiligt. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden dauern noch an. /nig

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