Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17:00 - 18:22 Uhr parkte ein 51-jähriger seinen schwarzen PKW der Marke VW auf dem Festplatz. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den VW beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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