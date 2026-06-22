Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Sonneberg (ots)
Am Sonntag, dem 21.06.2026, gegen 02:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer.
Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Gegen den Jugendlichen wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.
Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Anschließend wurde der 16-Jährige an seine Mutter übergeben.
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