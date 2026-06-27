POL-W: W Polizei Wuppertal geht mit Personen- und Fahrzeugkontrollen gegen Straßen-, Gewalt- und Messerkriminalität vor
Wuppertal (ots)
Am heutigen Freitag (26.06.2026) führte die Polizei Wuppertal bei sommerlichen Temperaturen Personen- und Fahrzeugkontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durch.
Im Rahmen einer zuvor angeordneten strategischen Fahdnung, konzentrierten sich die Beamtinnen und Beamten auf die Innenstadtbereiche von Wuppertal-Elberfeld und Wuppertal-Barmen bis hin zum Berliner Platz. Neben uniformierten Kräften, zu denen auch Bereitschaftspolizistinnen und -polizisten zählten, waren auch Zivilkräfte im Einsatz. Unterstützungen der Kontrollen gab es auch von Angehörigen der Bundespolizei.
Bei der von etwa 17:00 Uhr bis 00:00 Uhr andauernden Maßnahme wurden etwa 380 Personen und Fahrzeuge kontrolliert.
Dabei fanden die Einsatzkräfte fünf verbotene Messer und geringe Mengen Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.
Gegen zwei Männer (41 und 43 Jahre), die von der Polizei kontrolliert wurden, lag jeweils ein Haftbefehl vor. Beide wurden festgenommen.
Um gegen Straßen-, Gewalt- und insbesondere Messerkriminalität vorzugehen und damit die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen, wird die Polizei Wuppertal auch in Zukunft in unregelmäßigen Abständen ähnliche Kontrollaktionen durchführen.
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