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POL-W: W Polizei Wuppertal geht mit Personen- und Fahrzeugkontrollen gegen Straßen-, Gewalt- und Messerkriminalität vor

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Wuppertal (ots)

Am heutigen Freitag (26.06.2026) führte die Polizei Wuppertal bei sommerlichen Temperaturen Personen- und Fahrzeugkontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durch.

Im Rahmen einer zuvor angeordneten strategischen Fahdnung, konzentrierten sich die Beamtinnen und Beamten auf die Innenstadtbereiche von Wuppertal-Elberfeld und Wuppertal-Barmen bis hin zum Berliner Platz. Neben uniformierten Kräften, zu denen auch Bereitschaftspolizistinnen und -polizisten zählten, waren auch Zivilkräfte im Einsatz. Unterstützungen der Kontrollen gab es auch von Angehörigen der Bundespolizei.

Bei der von etwa 17:00 Uhr bis 00:00 Uhr andauernden Maßnahme wurden etwa 380 Personen und Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei fanden die Einsatzkräfte fünf verbotene Messer und geringe Mengen Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

Gegen zwei Männer (41 und 43 Jahre), die von der Polizei kontrolliert wurden, lag jeweils ein Haftbefehl vor. Beide wurden festgenommen.

Um gegen Straßen-, Gewalt- und insbesondere Messerkriminalität vorzugehen und damit die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen, wird die Polizei Wuppertal auch in Zukunft in unregelmäßigen Abständen ähnliche Kontrollaktionen durchführen.

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