Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Cannabis-Plantage mit mindestens 500 Pflanzen in Wohnhaus

40-Jähriger in Haft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Höxter

Marienmünster (ots)

In Marienmünster-Bredenborn hat die Polizei eine Cannabis-Plantage entdeckt. In einem alten Wohnhaus sind bei einer Durchsuchung mehrere hundert Pflanzen aufgefunden worden. Vor Ort wurde ein 40-jähriger angetroffen, der festgenommen wurde.

Die Durchsuchungsmaßnahme in der Ortsmitte von Bredenborn begann am Freitag, 24. Juli. Die Kriminalpolizei durchsuchte mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Höxter das mehrstöckige Fachwerkgebäude und fand in mehreren Räumen Cannabis-Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen vor, die dort angebaut wurden.

Aufgefunden wurden nach erster Schätzung mehr als 200 erntereife Cannabis-Pflanzen sowie rund weitere 300 Pflanztöpfe in Vorbereitung. Die Pflanzen wurden sichergestellt.

Im Laufe der Durchsuchung trafen die Einsatzkräfte auf einen 40-jährigen Mann, der sich zunächst in den Kellerräumen versteckt hielt. Er wurde festgenommen und im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt, der schließlich Untersuchungshaft anordnete.

Die Durchsuchungen vor Ort wurden am Montag, 27. Juli, fortgesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. /nig

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