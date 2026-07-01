Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter überholt Linienbus - Fahrgast stürzt nach Gefahrenbremsung - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45355 E.-Bergeborbeck: Gestern Morgen (30. Juni) überholte ein unbekannter Pkw einen Linienbus der Linie 170 auf der Kreuzung Leimgardtsfeld / Stolbergstraße. Um eine Kollision zu verhindern, leitete der 56-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein, wodurch eine 23-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 8:20 Uhr bog der Linienbus an der Kreuzung von der Leimgardtstraße auf die Stolbergstraße ab, als rechts neben ihm ein unbekannter Pkw einscherte und ihn im Verlauf der Kurve eng überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 56-Jährige den Bus stark ab. Durch die Bremsung fiel eine 23-jährige Essenerin aus dem Sitz und wurde leicht verletzt.

Der Unbekannte sei daraufhin weiter auf der Stolbergstraße in Fahrtrichtung Heegstraße gefahren.

Die junge Essenerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

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