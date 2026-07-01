Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Dachdecker stehlen Schmuck und betrügen Seniorin - Fotofahndung

Essen (ots)

45309 E.-Kray: Zwei Männer gaben sich am 22. April dieses Jahres als Dachdecker aus und verschafften sich so Zugang zum Haus einer heute 84-Jährigen. Sie entwendeten Schmuck und betrogen die Seniorin um Bargeld. Die Polizei sucht mit Fotos nach einem der Verdächtigen. Gegen 10 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Haustür der Seniorin in Kray und gaben vor, etwas an ihrem Dach reparieren zu müssen. Die 84-Jährige lies die Männer hinein und öffnete einem den Dachboden. Mit dem anderen Mann begab sie sich in die Küche und wartete. Nach einiger Zeit kam der erste Unbekannte zurück und gab an, dass die angeblich nötige Reparatur des Daches mehrere Tausend Euro koste. Da die Seniorin nicht so viel Bargeld zu Hause hatte, fuhr sie mit einem der Männer mit dem Bus der Linie 170 zum Krayer Markt. Dort hob sie an einem Geldautomaten die geforderte Geldsumme von ihrem Konto ab und gab sie dem Betrüger. Dieser gab vor, die nötigen Materialien zu beschaffen und dann wiederzukommen. Tatsächlich musste die Seniorin bei ihrer Rückkehr nach Hause feststellen, dass sie bestohlen wurde. Ihr wurden mehrere Ringe und Armreifen entwendet. Während der Busfahrt wurde einer der Verdächtigen gefilmt. Mithilfe dieser Videoaufzeichnung versucht die Polizei nun den Verdächtigen zu identifizieren. Die Fotos können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/208445

Zeugen, die den abgebildeten Mann erkennen oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. zu melden. /bw

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