Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Taschendiebstahl in Geschäft +++ Warnung vor Taschendieben

Delmenhorst (ots)

Nach einem Taschendiebstahl in einem Geschäft an der Hannah-Arendt-Straße warnt die Polizei Delmenhorst vor der Vorgehensweise von Taschendieben.

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, gegen 17:00 Uhr, verwickelten eine 28-jährige und eine 27-jährige Frau eine 54-jährige Kundin in einem Geschäft an der Hannah-Arendt-Straße in ein Gespräch. Während eine der Frauen die Geschädigte ablenkte, griff die zweite Täterin in die Umhängetasche der 54-Jährigen und griff die darin befindliche Geldbörse.

Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl unmittelbar und verständigte die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte der Polizei Delmenhorst die beiden Tatverdächtigen antreffen.

Gegen die 27-jährige und die 28-jährige Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, insbesondere beim Einkaufen auf mitgeführte Taschen und Wertgegenstände zu achten. Taschendiebe nutzen häufig Ablenkungsmanöver und arbeiten arbeitsteilig. Geldbörsen, Mobiltelefone und andere Wertgegenstände sollten möglichst dicht am Körper und in verschlossenen Taschen aufbewahrt werden.

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