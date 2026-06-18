Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Behördenübergreifende Großkontrolle auf der Autobahn 1 +++ Zahlreiche Verstöße festgestellt

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Delmenhorst (ots)

Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat am Mittwoch, 17. Juni 2026, gemeinsam mit Kräften des Zolls und des Finanzamts umfangreiche, mobile Kontrollmaßnahmen auf der Autobahn 1 durchgeführt.

Die behördenübergreifende Kontrolle fand in der Zeit von 17:00 Uhr bis 01:00 Uhr statt und verfolgte das Ziel, Verkehrssicherheit zu erhöhen, Straftaten aufzudecken und Erkenntnisse zur Bekämpfung reisender Täter zu gewinnen.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 136 Fahrzeuge und 220 Personen. Dabei wurden zahlreiche Verstöße aus unterschiedlichen Rechtsbereichen festgestellt.

Ein Schwerpunkt lag beispielsweise auf der ganzheitlichen Kontrolle des gewerblichen Personenverkehrs. Hierzu wurden zwei Reisebusse umfassend überprüft. In diesem Zusammenhang erfolgten 87 Durchleuchtungen von Gepäckstücken mittels einer Gepäckröntgenanlage. Die Kontrollen führten zu einer Aufenthaltsermittlung sowie zur Feststellung eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Besonders hervorzuheben ist die Kontrolle eines Pkw, welcher auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war. Das Fahrzeug war mit drei männlichen Insassen im Alter von 32, 38 und 49 Jahren besetzt.

Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Verstoß gegen das Geldwäschegesetz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden daraufhin knapp 55.000 Euro beschlagnahmt, welche bar im Fahrzeug mitgeführt wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte unter anderem folgende Verstöße fest:

- zwei Blutentnahmen wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

- neun Durchsuchungen von Personen und Fahrzeugen

- drei Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

- einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie

- knapp 40 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Die Kontrollmaßnahmen verdeutlichen den hohen Stellenwert behördenübergreifender Einsätze auf den Bundesautobahnen.

Durch die enge Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft mit Behörden wie dem Zoll und dem Finanzamt können Personen und Fahrzeuge ganzheitlich überprüft sowie Verstöße aus unterschiedlichen Rechtsbereichen zeitgleich verfolgt werden.

Solche Kontrollen leisten einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Kriminalität, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit.

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