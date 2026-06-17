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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen Stuhr und Brinkum in Richtung Hamburg

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg ist am Mittwoch, 17. Juni 2026, gegen 07:55 Uhr ein 34-jähriger Mann aus Ganderkesee schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 34-Jährige mit einem Ford-Transporter die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Stuhr und Brinkum. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er augenscheinlich ungebremst auf einen verkehrsbedingt auf dem Hauptfahrstreifen haltenden Mercedes-Lkw auf, der von einem 58-jährigen Mann aus Merzenich gefahren wurde.

Der Fahrer des Transporters erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 58-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Transporter war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 28.000 Euro geschätzt.

Da bei dem Unfall Öl aus dem beschädigten Transporter austrat, waren umfangreiche Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn erforderlich. Die Richtungsfahrbahn Hamburg konnte gegen 12:00 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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