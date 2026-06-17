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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines Motorrollers +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 11. Juni 2026, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 16. Juni 2026, 12:00 Uhr, einen Motorroller von einem Parkplatz an der Hasberger Straße entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug von bislang unbekannten Tätern entwendet und anschließend in unbekannte Richtung abtransportiert.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Motorrollers geben können, sich bei der Polizei unter 04221/ 1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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