Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen gesucht nach Diebstahl aus Pkw in Jade

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag, 16. Juni 2026, in der Nelkenstraße in Jade eine Tasche aus einem geparkten Pkw gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen 00:15 Uhr und 06:20 Uhr mit einem Stein eine Seitenscheibe eines Audi SUV ein, um in das Fahrzeug zu gelangen. Anschließend entwendeten sie eine im Fahrzeug befindliche Tasche und flüchteten unerkannt.

Der entstandene Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nelkenstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei unter 04731/ 2694-0 zu melden.

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