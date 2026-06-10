Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann durch Tritte verletzt

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 43-Jährigen, der in der Nacht auf Mittwoch in der Friedrichstraße einen 25-Jährigen attackiert hat. Die beiden Männer gerieten kurz nach 0.30 Uhr zunächst in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung trat der Angreifer mehrfach gegen den Oberkörper und den Kopf des 25-Jährigen. Der junge Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte den 43-Jährigen kurz darauf im Rahmen einer Fahndung fest.

Friedrichshafen

Unter Drogen hinterm Steuer

Positiv auf THC hat ein Drogenvortest bei einem 18 Jahre alten Autofahrer am Dienstagmittag reagiert. Eine Polizeistreife stoppte den Fahranfänger anlässlich einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Hans-Böckler-Straße und stellte Anzeichen einer Beeinflussung durch Drogen fest. Der 18-Jährige musste in der Folge in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, ein mehrwöchiges Fahrverbot und Punkte im Verkehrssünderregister, sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen.

Immenstaad

Opfer von Smishing-Betrug

Rund 2.000 Euro hat eine 64-Jährige am Montagabend an einen bislang unbekannten Betrüger verloren. Die Frau hatte auf einer Online-Plattform ein Buch für wenige Euro zum Verkauf angeboten, woraufhin sich eine vermeintliche Interessentin meldete. Unter dem Vorwand, die Zahlung über eine angebliche Sofortkauf-Funktion abzuwickeln, übersandte die Unbekannte der Geschädigten einen Link. Beim Öffnen dieses Phishing-Links gab die 64-Jährige sensible Online-Banking-Daten ein und bestätigte die Verifizierungen. In der Folge kam es zu unberechtigten Abbuchungen, wodurch der finanzielle Schaden entstand. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. Informationen und Tipps, wie Sie sich vor dieser und weiteren Betrugsarten schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Überlingen

Brand einer Scheune

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr am Haldenhof bei Bonndorf ein Brand in einer Scheune ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Während der Löscharbeiten stürzte die Scheune, in der unter anderem Landmaschinen untergestellt waren, in sich zusammen. Zwei davor geparkte Autos wurden durch das Feuer ebenfalls komplett zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Brandermittlungen wurden vom Polizeirevier Überlingen übernommen.

Markdorf

Radfahrer bei Kollision verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 29-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag kurz vor 11 Uhr an der Kreuzung Teuringerstraße / Im Weiherländle erlitten. Eine 60-jährige Kleinbus-Lenkerin kam aus einer Unterführung und übersah den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Radler. Bei der folgenden Kollision prallte der 29-Jährige gegen die Windschutzscheibe des Transporters und stürzte zu Boden. Der leicht verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

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