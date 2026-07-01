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Polizei Essen

POL-E: Einladung zum Pressetermin: Perspektivwechsel gegen den Toten Winkel bei LKW

Essen (ots)

Um eine ganze Schulklasse aus dem Blickfeld verschwinden zu lassen, braucht es keinen Zauberer - ein LKW genügt. Was zunächst kaum vorstellbar klingt, ist eine der größten Gefahren im Straßenverkehr: Im Toten Winkel können selbst zahlreiche Kinder für LKW-Fahrer gleichzeitig unsichtbar sein.

Wie folgenschwer das sein kann, zeigen die Unfallzahlen: Allein im Jahr 2025 verloren in Essen drei Menschen bei Verkehrsunfällen ihr Leben, bei denen der Tote Winkel eines LKW eine entscheidende Rolle spielte.

Um Kinder frühzeitig für diese Gefahr zu sensibilisieren und ihnen einen nachhaltigen Perspektivwechsel zu ermöglichen, lädt die Polizei Essen Vertreter der Medien zu einem Pressetermin an der Cosmas-und-Damian-Grundschule ein.

Gemeinsam mit der DEKRA, der Verkehrswacht und den Entsorgungsbetrieben Essen erleben die Schüler praxisnah, welche Bereiche aus dem Fahrerhaus eines LKW nicht eingesehen werden können. Die Entsorgungsbetriebe stellen hierfür unterschiedliche Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Die Kinder können selbst auf dem Fahrersitz Platz nehmen und erfahren unmittelbar, warum ausreichender Abstand zu abbiegenden oder anfahrenden Lastkraftwagen lebenswichtig sein kann.

Mittwoch, 8. Juli 2026, 9:00 Uhr

Schulhof der Cosmas & Damian Schule Essen, Berliner Str. 63, 45145 Essen.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu begleiten, Bild-, Ton- und Filmaufnahmen anzufertigen und mit Kindern sowie den beteiligten Partnern ins Gespräch zu kommen. Wir bitten um eine Akkreditierung bis zum 7. Juli 2026, 12:00 Uhr, per E-Mail an pressestelle.essen@polizei.nrw.de./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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