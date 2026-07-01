Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Parfüms - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am 17. März dieses Jahres entwendete ein bislang unbekannter Mann mehrere Parfüms aus einer Drogerie am Limbecker Platz. Die Polizei fahndet nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 10 Uhr betrat der Unbekannte die Drogerie am Limbecker Platz und begab sich zielstrebig in die Parfümabteilung. Dort nahm er mehrere Parfüms aus den Regalen, steckte sie in seine Jackentasche und verließ anschließend das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/208379

Falls Sie Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

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