Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrer eines Kleintransporters mit positivem Drogentest

Attendorn (ots)

Ein 21-jähriger Fahrer eines Kleintransporters fiel am Dienstagabend (23. Juni) bei einer Verkehrskontrolle in Berlinghausen auf. Polizeibeamte hatten den Mann gegen 20 Uhr auf der "Biggeseestraße" angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogeneinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der 21-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Dort veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und fertigten eine Anzeige.

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