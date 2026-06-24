Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallbeteiligter mit positivem Atemalkoholtest

Attendorn (ots)

Am Dienstag (23. Juni) kam es gegen 13:30 Uhr in der Straße "Sportplatz" in Holzweg zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 63-jähriger Autofahrer während der Vorbeifahrt mit seinem Fahrzeug gegen die geöffnete Beifahrertür eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw gestoßen. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Mannes. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der 63-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Dort veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und stellten den Führerschein des Fahrers sicher. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

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