Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und Widerstand geleistet

Höxter (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto kam es am Donnerstag, 23. Juli, in Höxter. Wie sich herausstellte, stand der Autofahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Gegenüber der Polizei leistete er erheblichen Widerstand.

Der Unfall ereignete sich um 22.40 Uhr an der Lütmarser Straße. Beide Fahrzeuge fuhren zunächst hintereinander ortsauswärts, als der vorausfahrende Motorradfahrer nach rechts in die Straße "An der Steinmühle" abbiegen wollte. Der dahinter fahrende 34-Jährige in einem grauen Ford bemerkte das nicht rechtzeitig und fuhr auf. Der 20-jährige Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Auch der 34-jährige klagte über leichte Verletzungen, sein Auto war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Die hinzugerufene Polizei bemerkte bei dem Autofahrer sofort Alkoholgeruch und weitere typische Ausfallerscheinungen. Eine erste Kontrolle vor Ort ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, außerdem eine Blutprobe veranlasst.

Während der Unfallaufnahme zeigte sich der alkoholisierte Autofahrer uneinsichtig und aggressiv, beleidigte die eingesetzten Beamten und leistete im weiteren Verlauf erheblichen körperlichen Widerstand. Zwei Beamte erlitten dabei leichte Verletzungen.

Nur mit Mühe konnte der alkoholisierte 34-Jährige schließlich zum Krankenhaus gebracht werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend weigerte er sich, das Krankenhaus wieder zu verlassen. Da er auch einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er schließlich in das Polizeigewahrsam der Wache Höxter gebracht, aus dem er am nächsten Morgen wieder entlassen wurde. Ihn erwarten im weiteren Verlauf des Verfahrens mehrere Strafanzeigen. /nig

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