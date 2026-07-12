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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr zum Vogelschießen

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11.07. - 12.07.26) wurden im Sonneberger Stadtgebiet gleich zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer durch die Polizei gestoppt.

Zunächst traf es den 24-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Coburger Allee, der mit 1,44 Promille die gesetzliche Grenze überschritt. Hierbei wird nochmals darauf hingewiesen, dass auch bei E-Scootern die 0,5-Promille-Grenze gilt.

Am frühen Morgen trumpfte dies sodann ein 43-Jähriger auf seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße, der das Gerät mit 3,60 Promille beatmete.

In beiden Fällen folgte eine Blutentnahme sowie ein Verfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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