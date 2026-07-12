Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr zum Vogelschießen
Sonneberg (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11.07. - 12.07.26) wurden im Sonneberger Stadtgebiet gleich zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer durch die Polizei gestoppt.
Zunächst traf es den 24-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Coburger Allee, der mit 1,44 Promille die gesetzliche Grenze überschritt. Hierbei wird nochmals darauf hingewiesen, dass auch bei E-Scootern die 0,5-Promille-Grenze gilt.
Am frühen Morgen trumpfte dies sodann ein 43-Jähriger auf seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße, der das Gerät mit 3,60 Promille beatmete.
In beiden Fällen folgte eine Blutentnahme sowie ein Verfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.
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