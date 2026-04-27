Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Parkstraße - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Zwischen Freitag, dem 24. April 2026, 16:30 Uhr, und Sonntag, dem 26. April 2026, 12:00 Uhr, kam es in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Hyundai i30 war in diesem Zeitraum in der Parkstraße, auf Höhe der Hausnummer 15, am Straßenrand abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken hinten links auf der Fahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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