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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   -	Erkelenz-Kückhoven: Katzemer Straße (Alkohol) -	Geilenkirchen: 
Konrad-Adenauer-Straße (Alkohol) -	Hückelhoven: Sophiastraße (BTM) -	
Hückelhoven-Baal: Bundesstraße 57 (BTM) -	Hückelhoven-Ratheim: Myhler
Straße (Alkohol)

Den Betroffenen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   -	Erkelenz-Houverath: In Houverath -	Erkelenz-Houverath: 
Kleingladbacher Straße -	Hückelhoven: Sophiastraße -	 
Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße -	 
Übach-Palenberg-Palenberg: Endstraße

stellten die Beamten bei Kontrollen mehrere Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde jeweils eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten in allen Fällen die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei Kontrollen wurden in

   -	Geilenkirchen-Teveren: Bischof-Pooten-Straße -	
Heinsberg-Laffeld: Schierwaldenrather Straße

Personen festgestellt, die im Besitz von Betäubungsmitteln waren. Durch die Beamten wurden die Betäubungsmittel sichergestellt Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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