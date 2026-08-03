POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Hückelhoven-Kleigladbach (ots) - Eine Strohmiete an der Wassenberger Straße geriet am Samstag, 1. August, in Brand. Gegen 18 Uhr wurde das Feuer entdeckt. Die Flammen griffen auch auf en angrenzendes abgeerntetes Stoppelfeld und auf einen nebenliegenden Misthaufen über. Die hinzu gerufene Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand weiter ausbreitete und ließ die bereits entstandenen Brandherde kontrolliert abbrennen. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Passanten, die sich ...

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