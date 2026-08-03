POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus
Wassenberg (ots)
Am Sonntag (2. August) verschafften sich unbekannte Täter durch einen Seiteneingang Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Erkelenzer Straße. Sie durchwühlen mehrere Schränke und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck sowie eine Uhr.
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