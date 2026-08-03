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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl eins Pkw/ Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Von einem Firmengelände an der Jülicher Straße versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum 1. August (Samstag), zwischen 00 Uhr und 00.30 Uhr, einen Pkw Opel Meriva zu entwenden. Das Fahrzeug, welches mit Bergheimer Kennzeichen versehen war (BM-) wurde mit einem entwendeten Schlüssel auf dem Firmengelände geführt. Nachdem es ihm nicht gelang, das Einfahrtstor zu öffnen, flüchtete der Täter fußläufig ohne den Pkw. Der Mann war blond, hatte eine normale Statur, war etwa 30 bis 40 Jahre alt und mit einem weißen T-Shirt, kurzer olivfarbener Hose, Kappe und schwarzen Schuhen bekleidet. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen oder hat den Diebstahlsversuch beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz entgegen, unter der Telefonnummer: 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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