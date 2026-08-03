POL-HS: Diebstahl aus Pkw
Heinsberg-Kirchhoven (ots)
Durch ein Fenster drangen unbekannte Täter in ein parkendes Fahrzeug ein und stahlen daraus eine Tasche mit Dokumenten sowie Bargeld. Die Tat wurde am Samstag (1. August), gegen 19.30 Uhr festgestellt.
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