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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Grünstreifens
Polizei sucht Zeugen

Heinsberg-Karken (ots)

Nach ersten Erkenntnissen entzündeten drei bislang unbekannte Jugendliche einen Feuerwerkskörper auf einem Grünstreifen zwischen einem Feld sowie einem asphaltierten Weg. Auf einer Fläche von etwa 25 Metern brannte daraufhin der Grünstreifen. Die Flammen griffen nicht auf das angrenzende Feld über. Eine Zeugin beobachtete drei Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren, zwei Jungen und ein Mädchen. Einer der Jungen habe ein rotes T-Shirt getragen, der andere war dunkel gekleidet. Das Mädchen trug ein langes, hellblaues Kleid. Zwei der Jugendlichen waren mit Elektrokleinstfahrzeugen unterwegs, ein Junge mit einem Fahrrad. Nach dem Zünden des Feuerwerkskörpers, fuhren sie davon. Wer kann Angaben zu Identität der Jugendlichen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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