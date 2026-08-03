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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heinsberg-Aphoven (ots)

Eine 57-jährige Frau aus Gangelt wurde am 31. Juli (Freitag) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie war gegen 8.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Talstraße aus Richtung Scheifendahl kommend in Richtung Heinsberg gefahren. An der Einmündung Talstraße/Obere Talstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 80-jährigen Mannes aus Heinsberg, der von der Talstraße auf die Obere Talstraße abbiegen wollte. Durch den Sturz wurde die Frau schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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