Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Kind von Elektrorollstuhl erfasst - Zeugen gesucht! +

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Giessen (ots)

Gießen: Kind von Elektrorollstuhl erfasst - Zeugen gesucht!

Am Donnerstag (09.04.2026) kam es gegen 15:05 Uhr in der Ringallee auf einem Parkweg zwischen dem Schwimmbad und dem Messegelände zu einem Zusammenstoß zwischen einem Elektrorollstuhl und einem zweijährigen Kind. In der Nähe eines Spielplatzes erfasste der 70 - 80 Jahre alte Fahrer des Elektrorollstuhls, der aus dem Park kommend in Richtung Ringallee/Gutfleischstraße unterwegs war, das Kind, sodass dieses stürzte. Der Rollstuhl fuhr anschließend über das Bein des Kindes und setzte seine Fahrt fort. Das Kind erlitt einen Beinbruch. Außer dem geschätzten Alter von 70 - 80 Jahren konnte lediglich gesagt werden, dass sich an dem Elektrorollstuhl eine schwarz-weiße Fahne von Eintracht Frankfurt befunden habe. Passanten gaben an, dass der ältere Mann mit seinem Elektrorollstuhl häufiger in diesem Bereich unterwegs sei. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrer des Elektrorollstuhls machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen-Nord zu melden (Tel.: 0641 7006-3755).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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