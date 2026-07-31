Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kindermalbücher der IPA unterstützen die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei

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Kreis Heinsberg (ots)

Bereits zum 15. Mal hat die Verbindungsstelle Heinsberg der International Police Association (IPA) ein Malbuch für Kinder zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr herausgegeben. Zahlreiche zum Ausmalen bestimmte Szenen machen Kindern deutlich, wie man sich richtig und damit sicher im Straßenverkehr bewegt.

Die neu erstellten Malbücher wurden jetzt von Franz Heinrichs, dem Leiter der Verbindungsstelle der IPA in Heinsberg, an unsere Verkehrssicherheitsberater übergeben und kommen demnächst in Kindertagesstätten und Grundschulen zum Einsatz.

Die IPA widmet sich weltweit der Kontaktpflege von Polizeibediensteten und umfasst derzeit rund 372000 Mitglieder in 68 nationalen Sektionen sowie zwei provisorisch angeschlossene Sektionen. Damit ist sie mit ihrem weltweiten Netzwerk die größte Berufsvertretung der Polizeien überhaupt.

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