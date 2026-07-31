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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Unbekannte entwendeten am Ziegelweg ein Motorrad der Marke KTM mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-). Das Zweirad stand auf einem an einem See gelegenen frei zugänglichen Parkplatz. Die Tat ereignete sich am 30. Juli (Donnerstag) zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 30.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Diebinnen gelangen durch Trick in Wohnung / Zeugensuche

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