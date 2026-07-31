POL-HS: Motorrad entwendet

Erkelenz (ots) - Zwei bislang unbekannten Frauen gelangten in der Straße Oidtmannhof am Mittwochnachmittag (29. Juli) gegen 15.30 Uhr durch einen Trick in die Wohnung einer älteren Frau. Sie gaben an, die Wohnung auf Grund eines angeblichen Rohrbruchs prüfen zu müssen. Die Bewohnerin ließ die Frauen daraufhin in ihre Wohnung. Während die ältere Frau die Seniorin in der Küche ablenkte, durchsuchte die Jüngere die ...

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