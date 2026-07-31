POL-HS: Motorrad entwendet
Hückelhoven-Ratheim (ots)
Unbekannte entwendeten am Ziegelweg ein Motorrad der Marke KTM mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-). Das Zweirad stand auf einem an einem See gelegenen frei zugänglichen Parkplatz. Die Tat ereignete sich am 30. Juli (Donnerstag) zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr.
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