POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Waldfeucht-Haaren (ots)
Am Donnerstag (30. Juli) drangen Einbrecher zwischen 8.45 Uhr und 19.20 Uhr in der Talstraße gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie Bargeld.
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