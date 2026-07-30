Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebinnen gelangen durch Trick in Wohnung

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Zwei bislang unbekannten Frauen gelangten in der Straße Oidtmannhof am Mittwochnachmittag (29. Juli) gegen 15.30 Uhr durch einen Trick in die Wohnung einer älteren Frau. Sie gaben an, die Wohnung auf Grund eines angeblichen Rohrbruchs prüfen zu müssen. Die Bewohnerin ließ die Frauen daraufhin in ihre Wohnung. Während die ältere Frau die Seniorin in der Küche ablenkte, durchsuchte die Jüngere die Wohnung. Nachdem sie nach einigen Minuten die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die 85 Jahre alte Frau, dass ihr ein fünfstelliger Bargeldbetrag sowie eine Uhr gestohlen wurde. Beide Täterinnen waren zwischen 160 und 170 Zentimeter groß, schlank und unterhielten sich untereinander möglicherweise in persischer Sprache. Die ältere Frau war zwischen 40 und 50 Jahre alt, ihre jüngere Begleiterin zirka 20 bis 30 Jahre alt. Beide trugen zudem weiße Umhängetaschen, die bis zur Hüfte reichten. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen die beiden Frauen im Bereich des Oidtmannhofs zur in Rede stehenden Tatzeit aufgefallen sind beziehungsweise die Angaben zu deren Identität machen können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell