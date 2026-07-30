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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter aus Hausflur gestohlen

Übach-Palenberg-Holthausen (ots)

An der Holthausener Straße stahlen unbekannte Täter aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses einen E-Scooter. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (28. Juli), 17 Uhr, und Mittwoch (29. Juli), 8 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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