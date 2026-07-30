POL-HS: E-Scooter aus Hausflur gestohlen
Übach-Palenberg-Holthausen (ots)
An der Holthausener Straße stahlen unbekannte Täter aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses einen E-Scooter. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (28. Juli), 17 Uhr, und Mittwoch (29. Juli), 8 Uhr.
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