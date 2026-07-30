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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erneut Baum auf Spielplatz beschädigt
Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Erneut haben Unbekannte einen Baum, diesmal einen Ahorn, durch Abschälen der Rinde derartig beschädigt, dass der Baum wohl nicht überlebt und zeitnah gefällt werden muss. Die Tat muss auf dem an der Josef-Fürkötter-Straße gelegenen Spielplatz in der vergangenen Woche zwischen dem 21. Juli (Dienstag) und dem 24. Juli (Freitag) verübt worden sein. Die Polizei sucht auch in diesem Fall Zeugen, die Hinweise auf den oder die Personen geben können, die den Schaden am Baum verursacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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