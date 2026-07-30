POL-HS: Zwei Neuwagen von Autohausgelände gestohlen

Erkelenz (ots) - Am 29.07.2026 gegen 23:30 Uhr erhielt die Polizei über die Rettungsleitstelle Kenntnis von einem Brand in einer Feldgemarkung zwischen den Ortsteilen Golkrath und Matzerath. Vor Ort stellten Polizei und Feuerwehr eine in voller Ausdehnung brennende Strohmiete fest. Die Feuerwehr sicherte den Brandort und lässt die Strohmiete kontrolliert abbrennen. Die Kriminalpolizei nimmt nun die Ermittlungen zu der ...

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