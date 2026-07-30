POL-HS: Zwei Neuwagen von Autohausgelände gestohlen
Heinsberg (ots)
In der Nacht zu Mittwoch (29. Juli) stahlen zwei unbekannte Personen gegen 01.50 Uhr vom Gelände eines an der Humboldtstraße gelegenen Autohauses zwei neue und nicht zugelassene Pick-Ups der Marke Toyota.
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