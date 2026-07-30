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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Neuwagen von Autohausgelände gestohlen

Heinsberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (29. Juli) stahlen zwei unbekannte Personen gegen 01.50 Uhr vom Gelände eines an der Humboldtstraße gelegenen Autohauses zwei neue und nicht zugelassene Pick-Ups der Marke Toyota.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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