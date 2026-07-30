POL-HS: Gaststätteneinbruch

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots) - Erneut haben Unbekannte einen Baum, diesmal einen Ahorn, durch Abschälen der Rinde derartig beschädigt, dass der Baum wohl nicht überlebt und zeitnah gefällt werden muss. Die Tat muss auf dem an der Josef-Fürkötter-Straße gelegenen Spielplatz in der vergangenen Woche zwischen dem 21. Juli (Dienstag) und dem 24. Juli (Freitag) verübt worden sein. Die Polizei sucht auch in ...

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