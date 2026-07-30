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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gaststätteneinbruch

Erkelenz (ots)

Zwischen Dienstagabend (28. Juli), 23 Uhr, und Mittwochmorgen (29. Juli), 9 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen am Franziskanerplatz gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte. Die Täter entkamen, ersten Ermittlungen zufolge, mit Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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