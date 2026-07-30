POL-HS: Gaststätteneinbruch
Erkelenz (ots)
Zwischen Dienstagabend (28. Juli), 23 Uhr, und Mittwochmorgen (29. Juli), 9 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen am Franziskanerplatz gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte. Die Täter entkamen, ersten Ermittlungen zufolge, mit Bargeld.
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