POL-HS: Nicht zugelassenes Kraftrad gestohlen

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Unbekannte entwendeten am Ziegelweg ein Motorrad der Marke KTM mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-). Das Zweirad stand auf einem an einem See gelegenen frei zugänglichen Parkplatz. Die Tat ereignete sich am 30. Juli (Donnerstag) zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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