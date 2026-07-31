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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nicht zugelassenes Kraftrad gestohlen

Hückelhoven-Doveren (ots)

In der Junkerstraße stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (31. Juli) ein nicht zugelassenes Kraftrad der Marke Aprilia, das auf einem öffentlich zugänglichen Platz abgestellt war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 31.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Motorrad entwendet

    Hückelhoven-Ratheim (ots) - Unbekannte entwendeten am Ziegelweg ein Motorrad der Marke KTM mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-). Das Zweirad stand auf einem an einem See gelegenen frei zugänglichen Parkplatz. Die Tat ereignete sich am 30. Juli (Donnerstag) zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 31.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbruch

    Waldfeucht-Haaren (ots) - Am Donnerstag (30. Juli) drangen Einbrecher zwischen 8.45 Uhr und 19.20 Uhr in der Talstraße gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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    Erkelenz (ots) - Zwischen Dienstagabend (28. Juli), 23 Uhr, und Mittwochmorgen (29. Juli), 9 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen am Franziskanerplatz gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte. Die Täter entkamen, ersten Ermittlungen zufolge, mit Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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