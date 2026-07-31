POL-HS: Nicht zugelassenes Kraftrad gestohlen
Hückelhoven-Doveren (ots)
In der Junkerstraße stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (31. Juli) ein nicht zugelassenes Kraftrad der Marke Aprilia, das auf einem öffentlich zugänglichen Platz abgestellt war.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell