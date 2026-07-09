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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Personen erleiden Rauchgasvergiftungen

Schmalkalden (ots)

Am späten Montagnachmittag waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines qualmenden Leergutautomaten in einem Einkaufsmarkt in der Allendestraße in Schmalkalden im Einsatz. Beim Ausräumen des Leerguts kam es plötzlich zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Mitarbeiterin zog den Stecker und alarmierte die Rettungsleitstelle. Durch den starken Rauch erlitten drei Personen innerhalb des Betriebsraumes des Automaten eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Brandursächlich war nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt. Am Leergutautomaten entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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