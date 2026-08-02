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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Kreis Heinsberg - Hückelhoven (ots)

Am 02.08.2026 um 14:00 Uhr kam es auf der Parkhofstraße in Hückelhoven zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Fahrradfahrer zu überholen. Aus bislang unbekanntem Grund stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich dabei schwer. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz, der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Aachen eingeliefert. Der beteiligte PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Fahrzeug ist bislang lediglich bekannt, dass es sich vermutlich um einen schwarzen VW Kombi handelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Parkhofstraße im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Die Polizei sucht auch in diesem Fall Zeugen, die Hinweise auf den PKW geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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