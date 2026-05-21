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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Räuberischer Diebstahl auf Schützenfest - Bedienung verletzt

Schüttorf (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026, kam es gegen 03:20 Uhr auf dem Schützenfest in Suddendorf an der Schützenstraße in Schüttorf zu einem räuberischen Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen verweigerte eine Bedienung den weiteren Ausschank von Alkohol, da die Veranstaltung bereits beendet war. Daraufhin griff ein bislang unbekannter Täter die Frau im Bereich der Theke an, entwendete zwei Flaschen Schnaps und flüchtete anschließend fußläufig in Richtung "Hagels Kamp".

Im Zusammenhang mit dem Vorfall stürzte die Bedienung und verletzte sich leicht.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem jungen Mann/Jugendlichen, mit Pott Haarschnitt, helle Hose, helle Jacke und einer Zahnspange verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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